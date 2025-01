Der Erlebnispark Märchenwald in Saalburg im Saale-Orla-Kreis fürchtet um seine Zukunft. Grund sei fehlendes Personal, wie Betreiber Klaus Berka mitteilte. So würden dringend Mitarbeiter für den Gaststättenbereich gesucht, um die Gäste in der Saison weiterhin bewirten zu können.