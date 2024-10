Little Berlin - unter diesem Spitznamen ist der kleine Ort Mödlareuth an der thüringisch-bayerischen Grenze bekannt geworden. Das Dorf war bis 1989 durch die Mauer geteilt. Daran erinnert bis heute das Deutsch-Deutsche Museum und ein 100 Meter langes Stück der Original-Betonsperrmauer von 1966. Doch der Zahn der Zeit hat in den vergangenen fast 60 Jahren an der Mauer genagt.