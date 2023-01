Über 45.000 Wohnungen gibt es im Saale-Orla-Kreis. Der Landkreis im Südosten ist Thüringens größter Flächenlandkreis, der Anteil an Mietwohnungen vor allem in den Städten hoch. Seit den 1990er Jahren bietet der Landkreis einen Mietspiegel an. Damit können Mieter und Vermieter die ortsüblichen Vergleichsmieten für Wohnungen ermitteln und in der Mietpreisfindung anwenden.