Zusammen mit den Landräten aus Schleiz, Plauen und Hof sind insgesamt rund 70 Gäste durch das neu gestaltete Außengelände des Museums gelaufen. Dabei hatte ein ehemaliger DDR-Grenzer, der heute im Museum arbeitet, auf die Zustände an der Grenze und den Blick durch das Fernglas in den Westen - den andere nicht hatten - hingewiesen. Gauck sagte, dass in zwei Generationen DDR normal geworden ist, was nicht normal ist. Der Neubau soll 2025 fertig werden. Insgesamt sollen für das neu gestaltete Grenzmuseum 22 Millionen Euro eingesetzt werden.