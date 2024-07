Die "MS Gera" fährt täglich mehrere kurze Touren auf dem Bleilochstausee, der zur Saalekaskade gehört und der größte in Deutschland ist. Das 1976 in Dresden-Laubegast gebaute, 40 Meter lange Schiff war 1977 auf der Straße nach Thüringen transportiert worden und liegt seitdem in Saalburg.