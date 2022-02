Im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth (Saale-Orla-Kreis/Landkreis Hof) beginnen die Umbau- und Erweiterungsarbeiten. Wie der Direktor des Grenzmuseums, Robert Lebegern, am Dienstag sagte, wird zuerst das Ausstellungsgelände im Freien erneuert. Das Gelände mit Mauer, Grenzzaun und Beobachtungsturm werde so gestaltet, dass Besucher klar erkennen können, was originalgetreu erhalten ist - und was nach 1989 aus umliegenden Orten auf das Museumsgelände gestellt wurde.