Wenn man so will, lassen sich ihre Songs mit verschiedenen Ohren hören. Wer zum Beispiel "Godot" hört und das Lied in seinem zeitlichen Kontext betrachtet, wird darin die eigene Gefühlslage während der Pandemie wiedererkennen. Wer verliebt ist, hört im selben Song, eine Geschichte von ungestillter Sehnsucht und wer gerade trauert, findet zwischen den Zeilen, ein Abschiedslied, das Trost spendet und Mut für die Zukunft macht. Diese Interpretierbarkeit ist eine ganz eigene Qualität im Werk von Joyce November. Ihre Songs sind wie die berühmte Schachtel Pralinen - man weiß nie, was man bekommt.