Der Neubau für das Deutsch-Deutsche Grenzmuseum in Mödlareuth soll bis Ende 2024 fertig sein. Das sagte der Landrat des Landkreises Hof, Oliver Bär, am Dienstag auf einer Versammlung des Zweckverbandes des Museums in Töpen im Landkreis Hof. Als erstes werde bis zum Herbst dieses Jahres das Außengelände des Museums neu gestaltet. Unter anderem wird das Gelände mit Mauerstücken, Grenzzäunen und Wachtürmen wieder stärker dem ursprünglichen Zustand angepasst.

Erinnerung an alte Zeiten Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Auch in diesem Jahr werden nach Angaben des Zweckverbandes rund 50.000 Euro in die Digitalisierung des Museums investiert. Vor allem die Bild- und Tonanlagen sowie die Beamer in den beiden Vortragsräumen sollen erneuert - und das umfangreiche Archiv mit Fotos und Filmaufnahmen digitalisiert werden. Zudem will sich das Grenzmuseum im Internet besser positionieren. Dazu soll die Internetseite des Museums überarbeitet und in mehrere Sprachen übersetzt werden. Und: Das Museum soll künftig auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram präsent sein. Die Kosten dafür werden durch Fördermittel des Landes Thüringen gedeckt. Die Staatskanzlei in Erfurt hatte für jedes Grenzmuseum 50.000 Euro zur Verfügung gestellt.