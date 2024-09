Stück für Stück entwickeln der Saale-Orla-Kreis und der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit der Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer die Infrastruktur für Radfahrer an der Bleilochtalsperre und dem Hohenwartestausee. So sind in Saalburg Ladestationen für E-Bikes entstanden, bei Reschwitz wurde der Saaleradweg erneuert, ebenso in Gräfenwarth.