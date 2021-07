Gegenüberstellung der Motive - damals und heute

Warum also nicht die historischen Idyllen-Bilder konfrontieren - mit Aufnahmen von jetzt? Kurator Ronny Schwalbe schickte den Neustädter Fotografen Konstantin Gruner los, um Fabers Motive vor rund 200 Jahren neu zu entdecken. Und auch Ronny Schwalbe selbst sah sich um. Bei Auma, in Sorna, zeichnete Faber einmal ein Rittergut mit benachbarter Scheune. Schwalbe entdeckte die Scheune wieder. Und stieg in Gummistiefel, um ein angrenzendes Wäldchen zu durchkämmen. Dort fand er noch Grundmauern - die Reste vom Rittergut. Weitere Recherchen brachten zu Tage, dass es im Gut gleich mehrfach schlimme Feuer gab…

Der Katalog zur Ausstellung in Neustadt an der Orla. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Umfangreicher Katalog gibt Hintergründe zur Ausstellung

Zu allen Thüringer Idyllen-Bildern und zu einer Reihe von Blättern aus Fabers sächsischer Heimat vermittelt der beim Verlag Vopelius Jena erschienene Katalog Fakten und Geschichten. Möglich wurde die Publikation durch die Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei, der Städte Schweinfurt und Neustadt an der Orla, des Bezirks Unterfranken und der Sammlung-Dr.-Georg-Schäfer-Stiftung.

In dem Buch wird auch deutlich: Die meisten alten Schauplätze Fabers sind keinesfalls zu sogenannten "lost places" geworden, also zu verlorenen Orten. So manches Faber-Motiv scheint unberührt vom Zeitenlauf zu sein, sieht noch heute fast so aus wie damals schon. Dank des liebevoll gestalteten Katalogs bleiben die Faber-Bilder nun auch ansehbar, wenn die Ausstellungszeit abgelaufen sein wird.

Fabers Motive damals und heute - dokumentiert in Ausstellung und Katalog. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Um Exponate zu schonen: Ausstellung auf drei Monate begrenzt

Fabers Originale verschwinden dann wieder im Depot. Ronny Schwalbe sagt: "Es gibt so eine Faustregel: Drei Monate zeigen und dann drei Jahre wieder zurück in die Dunkelkammer!" Denn nur so kann verhindert werden, dass die lichtempfindlichen Aquarellfarben allzu schnell verblassen.