Neustadt an der Orla Vier Verletzte durch Böller bei Karnevalsumzug

Drei Polizisten und eine Passantin sind durch Böller auf dem Faschingsumzug in Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, begleiteten die Beamten den Umzug am Sonntag, als es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einer Explosion kam.