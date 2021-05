Landgericht Gera Acht Jahre Haft für 43-Jährigen wegen gewaltsamer Attacke auf Freundin

Im Prozess um tödliche Schläge gegen eine Frau aus Neustadt an der Orla ist ihr früherer Lebensgefährte zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Gera erkannte in seinem Urteil am Mittwoch auf gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen. Der 43-jährige Angeklagte habe "massive Schuld auf sich geladen", sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung.

Der Angeklagte im Gerichtssaal am Landgericht Gera Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK