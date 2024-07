Der Schwabe hat an der Sachsenburg bei Neustadt an der Orla seit diesem Jahr seine neue Heimat gefunden. "Ich habe mich vor fünf Jahren vor allem in die malerische Aussicht verliebt", sagt Stargardt. Er war lange auf der Suche nach einem Objekt, in dem er eine Pferdezucht beginnen konnte. Für Neustadt an der Orla sprachen auch die 20 Hektar Wiesenland gleich neben dem Gestüt.