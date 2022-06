Gefell liegt nur ein paar Kilometer entfernt von Mödlareuth, das mit Mauer und Stacheldraht bis in die USA bekannt war als "Little Berlin". Rechts und links des Tannbachs erinnert das Deutsch-Deutsche Museum an das Grenzregime der DDR, an den Todesstreifen und die staatliche Teilung. Genau dort wollte vor zwei Jahren die Vogtland Philharmonie zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung aufspielen.

Das Programm war fertig, ein Werbevideo des Orchesters auch. Aber alles musste abgesagt werden – weil wegen Corona keine Feste und Zusammenkünfte erlaubt waren. Und so fieberten die Musiker dem Ende der Pandemie entgegen, damit endlich die Premiere für "Philharmonic Rock" stattfinden kann. Aber – jetzt ist Mödlareuth Baustelle, das Museum wird erweitert. Also wieder kein Musik-Event mit Hunderten Besuchern! Jetzt lassen Bauarbeiten am Museum in Mödlareuth kein Musik-Event zu. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

"Unsere Vereine stemmen das", sagt Bürgermeister Zapf. Er ist seit Monaten im Gespräch mit der Leitung der Vogtland Philharmonie. Orchesterdirektor Ullrich Wenzel ist begeistert: Die Gefeller haben neben ihrem Freibad eine neues Sport- und Kulturareal aus dem Boden gestampft. Die Fläche wurde geschottert, ist barrierefrei.

Sogar an einen Shuttlebus haben die Gefeller gedacht – um Gebehinderte vom Parkplatz 200 Meter weiter heranzuholen. Dahin, wo nun die Bühne aufgebaut wird. Und wo Platz ist für Stühle für bis zu 1.400 Konzertgäste.

Polit-Prominenz aus Bayern, Sachsen und Thüringen erwartet

Angekündigt hat sich auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, der vorm Konzert ein paar Worte sagen will – ganz im Sinne von Bürgermeister Zapf. Der macht den Sinn aller Anstrengungen klar: "Wichtig war uns, das Zusammenwachsen der Region nach der Wende darzustellen. Deshalb erwarten wir auch Landräte und Bürgermeister aus Bayern, Sachsen und Thüringen."

Der Sportverein Fortuna, der Stadt- und Kulturverein und die Freiwillige Feuerwehr – sie haben die meiste organisatorische und handwerkliche Arbeit zur Vorbereitung. Der Bauhof hat geholfen. Gefell liefert, was gebraucht wird für eine solches Musik-Ereignis.

Die Vogtland Philharmonie liefert, was seit Jahren immer mehr Zuhörer anlockt: Einen Mix aus klassischer Musik und Rock, aus romantischen Balladen und Jazz, aus Filmmusik und Pop. Das Programm ist das verspätete Ständchen zu 30 Jahren Einheit. Das Konzert soll erinnern an den Fall von Mauer und Stacheldraht und die Wiedervereinigung Deutschlands. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Und es feiert ein bisschen im Voraus noch ein zweites Jubiläum: Das 30. der Vogtland Philharmonie. Die war im September 1992 gegründet worden. Durch die Fusion der Orchester aus Greiz in Thüringen und Reichenbach in Sachsen. Diese Vereinigung hatte einen bitteren Beigeschmack: Von 113 Musiker konnten nur 65 im Dienst bleiben. Und doch hat die Fusion eine Erfolgsgeschichte ausgelöst.

Was die Musiker leisten, das bringt Dirigent Andreas Pabst so auf den Punkt: "Die spielen überall, wo sonst die großen Orchester nicht spielen würden. Die Leute würden sonst nicht in die Konzerte gehen, weil es zu weit weg ist. Deswegen ist das super wichtig, dass auch Programme gespielt werden, die die Leute gerne hören."

Der Sound von "Philharmonic Rock" steht für das Erfolgsrezept des Orchesters, das inzwischen sehr oft mit Bands und Solisten aus dem Bereich zusammenarbeitet, der so gar nicht passt in das veralte Bild von "ernsthafter" Musik, die angeblich nicht vereinbar sei mit U-Musik, also mit "Unterhaltung". Dirigent Pabst ist sich sicher, dass der Mix auch weiterhin Publikum anlockt.

Abschluss mit Feuerwerk

Orchesterdirektor Wenzel ist froh, dass "Philharmonic Rock" in diesem Jahr nach der Premiere in Gefell noch zweimal auf Tour gehen soll. Zum Abschluss gibt es jedes Mal ein Feuerwerk, sagt er. Und das trifft genau den Nerv der Gefeller – die es bisher bei jedem ihrer etwas kleineren Feste auch so gehalten haben.