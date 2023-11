Ein Reporter der "Ostthüringer Zeitung" ist nach Angaben der Funke-Mediengruppe auf einer AfD-Veranstaltung in Plothen (Saale-Orla-Kreis) bedroht und angegriffen worden. Wie der Verlag am Freitagabend mitteilte, wurde der Journalist am Donnerstagabend beim Verlassen des AfD-Bürgerdialogs beschimpft, geschlagen und schließlich wurde ihm die Kopfbedeckung abgezogen.