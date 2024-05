Nach dem Brand eines Funkmasts im April hat es in Pößneck im Saale-Orla-Kreis erneut einen Angriff auf die wichtige Infrastruktur der Stadt gegeben. Nach Polizeiangaben legten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Feuer im Umspannwerk. Dadurch gab es einen etwa einstündigen Stromausfall, von dem rund 3.000 Haushalte in Pößneck und Ranis betroffen waren.