Nach Schließung von Notaufnahme: chirurgische Praxis in Pößneck eröffnet

In den Thüringen Kliniken in Pößneck ist am Donnerstag eine chirurgische Praxis eröffnet worden. Damit will die Klinik die ambulante chirurgische Versorgung für die Stadt und die Region sicherstellen. Die neue Praxis ist den Angaben zufolge von montags bis freitags geöffnet- Sie wird ambulante Behandlungen und später auch Operationen vornehmen.