Im Mathekurs von Marie-Theres Wolfram sitzen die Schülerinnen und Schüler der zwölften Klasse vor aufgeräumten Tischen. Keine Schulbücher, keine Hefte. Nur ein iPad. Inzwischen Hauptarbeitsgerät für die zukünftigen Abiturienten am Gymnasium "Am weißen Turm" in Pößneck. Die Lehrerin sitzt ebenfalls mit einem iPad am Tisch. Dort schreibt sie den Lehrstoff auf die Oberfläche. Quasi "in Echtzeit" kann die Klasse mitlesen – auf einem großen Bildschirm an der Wand.