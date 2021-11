Buchdruck Mit was die Großdruckerei Pößneck zu kämpfen hat

Vor 130 Jahren wurde in Pößneck der Vogel-Verlag gegründet, später wurde daraus die größte Druckerei der DDR. Heute ist GGP Media die größte Schwarzweiß-Druckerei Europas. Nach schwierigen Jahren blicken sie hier wieder positiv in die Zukunft - trotz aktueller Probleme in der Branche.