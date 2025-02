Die Rosenbrauerei Pößneck (Saale-Orla-Kreis) steckt in wirtschaftlicher Schieflage. Das Unternehmen hat am Freitag Insolvenzantrag am Amtsgericht Gera gestellt, wie ein Sprecher des Gerichts nun bestätigte. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter sei der Erfurter Rechtsanwalt Rolf Rombach bestimmt worden.