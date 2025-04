Die insolvente Rosenbrauerei in Pößneck im Saale-Orla-Kreis will bei den Betriebskosten deutlich einsparen. Durch eine neue Photovoltaikanlage kann die Brauerei nach eigenen Angaben ein Drittel des Stromverbrauchs in der Produktion decken. Dafür hat ein Unternehmen aus Gotha auf dem Dach rund 1.300 Module installiert.