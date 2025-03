Die in wirtschaftliche Schieflage geratene Rosenbrauerei in Pößneck im Saale-Orla-Kreis soll saniert werden. Das hat der Erfurter Insolvenzverwalter Rolf Rombach angekündigt, der vom Gericht vorläufig eingesetzt wurde. Trotz des Insolvenzverfahrens liefen Produktion und Vertrieb weiter. Löhne und Gehälter der Beschäftigten seien über das Insolvenzausfallgeld gesichert. Die Geschichte der Ostthüringer Brauerei reicht bis in das Jahr 1866 zurück.