An einem Bahnübergang in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) hat es einen schweren Unfall gegeben. Nach Polizeiangaben stieß dort am Samstagnachmittag ein Auto mit einem Zug zusammen. Einzelheiten teilte die Bundespolizei noch nicht mit.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK