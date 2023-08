Unbestätigten Berichten zufolge soll der 23-jährige unter anderem in Blankenberg, einem Ortsteil von Rosenthal (Saale-Orla-Kreis) gesehen worden sein. Deshalb wurde am Vormittag laut Polizei Saalfeld auch das Musikkino in Blankenberg durchsucht. Die Beamten seien noch immer mit einem Großaufgebot in dem Ort unterwegs.

Der Mann wird verdächtigt, seine Mutter in deren Wohnung in Berg im Bayerischen Landkreis Hof so schwer verletzt zu haben, dass die 56-Jährige am Mittwoch an den Folgen starb. Der 23-Jährige leide unter Wahnvorstellungen. Daher könnten die Ermittler nicht ausschließen, dass von ihm eine Gefahr für andere ausgeht.