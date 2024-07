Ein beißender chemischer Geruch hat in einem Gewerbegebiet in Pößneck-Ost (Saale-Orla-Kreis) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden sieben Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sei am Dienstagmittag alarmiert worden, weil mehrere Menschen in der Weidenäckerstraße über Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme klagten.