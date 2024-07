In einem Gewerbegebiet in Pößneck mit mehreren Einkaufsmärkten waren Feuerwehr und Rettungsdienst am Dienstag wegen eines beißenden chemischen Geruchs im Großeinsatz. Wie die Polizei mitteilte, wurden sieben Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie hätten über Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme geklagt.