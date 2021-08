Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf der A9 bei Schleiz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß das Auto des 43-Jährigen, der in Richtung München unterwegs war, aus unbekannter Ursache zunächst gegen die Mittelleitplanke, schleuderte dann über alle drei Fahrspuren zurück und krachte schließlich in die Außenleitplanke.