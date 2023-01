Aus dem stillgelegten Traditionsunternehmen Eschenbach Porzellan in Triptis im Saale-Orla-Kreis werden die Lagerbestände verkauft. Mit den Einnahmen sollten unter anderem die Abfindungen für die ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens bezahlt werden, sagte Geschäftsführer Rolf Frowein der "Ostthüringer Zeitung". Insgesamt werde Porzellan im Wert von 1,3 Millionen Euro verkauft. In dem Porzellanwerk in Triptis hatten bis Ende 2022 rund 100 Beschäftigte gearbeitet.