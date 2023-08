Im Prozess um ein Familiendrama mit tödlichem Ende hat das Landgericht Gera am Donnerstag einen 36-jährigen Mann zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in der Silvesternacht von 2022 auf 2023 sein Elternhaus in Pottiga im Saale-Orla-Kreis angezündet hat. Sein Vater hatte durch den Brand schwere Verletzungen erlitten, an denen er zwei Monate später starb. Der Angeklagte wurde wegen Totschlags verurteilt.

Flammen aus dem Küchenfenster: der Tatort in Pottiga in der Silvesternacht von 2022/23 Bildrechte: MDR/News5