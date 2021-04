Im Prozess um den Tod einer jungen Frau aus Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) stellt ein Gutachten nun den Vorwurf des Mordes in Frage. Die Lungenembolie der 32-Jährigen sei zwar tödlich gewesen, ließe sich aber nicht mehr sicher auf die massiven Verletzungen der 32-Jährigen zurückführen, erklärte ein Rechtsmediziner am Donnerstag vor dem Landgericht Gera.