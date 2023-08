Am Landgericht in Gera muss sich seit Dienstag ein 36-jähriger Mann aus Rosenthal am Rennsteig (Saale-Orla-Kreis) wegen Totschlags und Brandstiftung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in der Silvesternacht Anfang des Jahres das Haus seiner Familie im Rosenthaler Ortsteil Pottiga mit Benzin in Brand gesetzt zu haben.