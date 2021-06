Ein ganz normaler Wochentag in Ranis im Saale-Orla-Kreis. Kurz nach 7 Uhr machen sich die Schüler auf den Weg in ihre Grund- und Regelschule. Ein gefährlicher Weg, denn auf dem letzten Stück begleiten sie Autos und Schulbusse. Einen Bürgersteig gibt es nicht. Ein Wunder, dass noch kein Unfall passierte.

Auch an der Hauptstraße durch Ranis laufen viele Kinder in Richtung Schule. Kurz davor müssen sie eine Kreuzung überqueren. Auch die Kinder aus dem Kinderheim gegenüber der Schule müssen dort über die Straße. Doch so kurz nach dem Ortseingang halten sich nicht alle Autofahrer an Tempo 50 - trotz Hinweisschild an der Straße.