Das Lebensmittelsortiment kommt von einer Handelskette aus Fulda, Fleischerei und Bäckerei sind untervermietet. Außerdem gibt es im "Lädchen" viele Produkte aus der Region, zum Beispiel Geschenkartikel. Sie werden in einem eigenen Bereich liebevoll präsentiert. Die Kunden wissen das Engagement zu schätzen. 1.500 Kunden kaufen jede Woche ein, Tendenz steigend. Das sorgte von Anfang an für schwarze Zahlen.

Die soliden Finanzen helfen beim Wirtschaften. So konnten die privaten Darlehen inzwischen zurückgezahlt werden. Außerdem hat die Genossenschaft das Grundstück von der Stadt gekauft. In absehbarer Zeit könnten die bald 200 Genossenschaftsmitglieder sogar eine Dividende erhalten, so der Aufsichtsratsvorsitzende. "Wir wollen natürlich weiter wachsen. Zum Beispiel auch, um unseren Mitarbeitern anständige Löhne zahlen zu können", sagt Gliesing.

An der Kasse geht es entspannt weiter. Marktchefin Kathrin Kirves legt Wert darauf, dass die Kundinnen und Kunden entspannt einkaufen können, ohne Hektik an der Kasse oder beim Einpacken. So kommen sie gerne wieder. Gute Aussichten also für das "Lädchen" in Ranis.