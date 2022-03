Torsten Przybilla aus Elxleben und Peter Wascheck aus Remda-Teichel stehen an der Koppel neben dem Reiterhof Ludwigshof bei Ranis. Die beiden erzählen mit Begeisterung über ihre Arbeit. Fragen beantworten sie mit Geduld und Humor. Was das Schwierigste sei in ihrem Beruf? Przybilla grinst. "Die Kommunikation mit den Pferdebesitzern", sagt er. "Die meisten sind Frauen – da ist es manchmal ein bissel schwierig, sich zu verstehen." Nein, das war natürlich ein Scherz.

Erste Mitteldeutsche Meisterschaft will für Beruf begeistern

Die Meister der Hufe haben inzwischen selbst eine ganze Reihe von Kolleginnen. Eine aus der Schweiz, Lena Guggisberg, ist gerade in diesen Augenblicken dabei, ihren Auftritt vorzubereiten – bei der 1. Mitteldeutschen Meisterschaft im Hufbeschlag und Hufeisenschmieden.

So sieht heute das Schmiedefeuer aus, mit dem Hufbeschlagschmiede zu ihren Kunden reisen. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

In Ludwigshof bei Ranis waren sie sich schon vor zwei Jahren einig: Die Agrarprodukte-Genossenschaft, der Reiterhof und der Reit- und Fahrverein wollten Gastgeber sein, damit sich das alte Handwerk vorstellen kann - bei einem Wettbewerb mit internationaler Beteiligung. Aber dann bremste das Coronavirus alle Vorbereitungen zunächst einmal aus. Das wurmte Przybilla und Wascheck sehr. Ihnen geht es nicht nur um die Show vor Publikum.

Sie wollen mit dem Wettbewerb auch etwas tun gegen den Nachwuchsmangel in ihrem Fach. Staatlich geprüfter Hufbeschlagschmied – das wollen längst nicht genug junge Leute werden, hatte Torsten Przybilla schon vor drei Jahren im Gespräch mit MDR THÜRINGEN beklagt. Der Arbeitsalltag erscheine wohl jungen Leuten nicht so verlockend. Weil man ständig auf Achse sein muss; zu all den Pferden, die in keiner Dorfschmiede mehr beschlagen werden können.

Lange Ausbildung für anspruchsvolle Tätigkeit

Die Ausbildung für die Arbeit mit Amboss, Hämmern und Zangen ist langwierig. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Und dann die Ausbildung, die so viel Zeit brauche. Erst dreieinhalb Jahre Lehre als Metallbauer, mit dem Kernbereich Hufbeschlag und dann noch einmal vier Monate Vorbereitungslehrgang. Erst danach darf man die Hufbeschlagprüfung ablegen. Ja, auch als Quereinsteiger könne man kommen – aber auch dann braucht man 29 Monate bis zum Abschluss.

Der EDHV, der Erste Deutsche Hufbeschlagschmiede Verband hat heute zwar Hunderte Mitglieder. Die Zahl der Pferde in Deutschland aber liegt bei über einer Million. Heißt: Hufbeschlagschmiede haben volle Terminkalender, schaffen es manchmal kaum und wissen doch: Hufeisen ist nicht einfach Hufeisen. Da geht es schon um ganz spezielle Herausforderungen. Um Wissen und Können, dass sie bei Wettbewerben wie in Ludwigshof miteinander teilen.

In der Reithalle Ludwigshof dröhnen die Hämmer auf den Ambossen. Die junge Schweizerin schaut gerade auf einen Zettel: Aufgemalt ist da ein Hufeisen mit besonderen Anforderungen.

Hufeisen ist nicht einfach Hufeisen

Lena Guggisberger und Laurin Bärtschi bei der Arbeit am „Überraschungseisen“. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Es ist die Prüfung "Überraschungseisen" dran. Innerhalb einer Stunde soll Lena Guggisberg jetzt das spezielle Hufeisen schmieden. Die Schweizerin lässt sich assistieren von ihrem Freund Laurin Bärtschi. Die beiden sind ein eingespieltes Team, nehmen mit ihren Landsleuten an mehreren Wettbewerben im Jahr teil – bis rüber in die USA. Oder eben jetzt in Thüringen.

Aber was hat der Wettbewerb "Überraschungseisen" mit dem Arbeitsalltag zu tun? Torsten Przybilla erklärt das so: "Jedes Pferd ist anders. Manche brauchen einfach ein Hufeisen, das für spezielle Arbeiten des Tieres hilfreich ist. Andere brauchen Hufeisen, die wie orthopädische Schuhe beim Menschen notwendig sind." Und immer gehe es darum, das Pferd so gut es geht leistungsfähig, gesund und schmerzfrei zu halten.

Darum dreht sich gerade auch bei Peter Wascheck alles. Er kümmert sich um die Sorgen von Benno und Ella. Die acht- und zehnjährigen Kinder wollen wissen, ob das Beschlagen den Pferden weh tut. Wascheck holt ein Modell aus seinem Auto, zeigt, dass der Hufnagel nur durchs Horn gehen darf. Er erklärt so ganz nebenbei, dass man als Hufbeschlagschmied eben nicht nur Muskeln braucht, sondern auch Köpfchen. Kein Hufeisen ist wie das andere. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Über Grenzen hinweg: Lernen und Legenden austauschen

In Ludwigshof zeigen bei diesem Wettbewerb Deutsche, Schweizer, Niederländer und ein Rumäne, was sie so draufhaben. Seine Erfahrungen bringt auch ein Däne ein, der hier als Wertungsrichter seinen Kollegen ganz genau zuschaut. Am Ende gibt es bei dieser Meisterschaft aber keine Titel oder Urkunden. Hier sorgen Ausrüstungsunternehmen für die Preise – und das sind Dinge, die jeder für seine Arbeit gut gebrauchen kann: Werkzeuge. Und noch etwas nehme hier jeder mit: Das, was er sich abgucken konnte an der Arbeitsweise der anderen Kollegen. Mit denen nach dem Wettbewerb auch Zeit zum Plauschen über Schmiede-Geschichten bleibt.