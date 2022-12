Nach Durchsuchung Verdächtige nach Reichsbürger-Razzia in Bad Lobenstein weiter in Haft

Bei der Razzia gegen ein mutmaßliches Verschwörer-Netzwerk Anfang Dezember waren deutschlandweit 25 Verdächtige festgenommen worden. In Bad Lobenstein verhafteten die Beamten Vitalia B. und Norbert G. Sofern es nichts Entlastendes gibt, bleiben sie in den kommenden Monaten in U-Haft.