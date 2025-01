Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sechs Lehrer für sieben Klassen "Einfach durchhalten": Die Dorfschule Remptendorf im Krisenmodus

Hauptinhalt

31. Januar 2025, 11:06 Uhr

Die Regelschule in Remptendorf hat mit massivem Lehrermangel zu kämpfen. Sechs Lehrer stehen der Schulleiterin Stefanie Elster noch für sieben Klassen zur Verfügung. Was zählt, sei die Suche nach der besten Lösung für die Kinder an der Schule. Ein Interview mit der Schulleiterin.