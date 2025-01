Bildrechte: Uwe Kelm/MDR

Prozessauftakt Überfall auf Remptendorfer Jugendclub: Angeklagter legt Teilgeständnis ab

20. Januar 2025, 15:47 Uhr

In Rudolstadt hat am Montag der Prozess zum Überfall auf einen Jugendclub in Remptendorf im Saale-Orla-Kreis begonnen. Bei dem Überfall war ein damals 19-Jähriger schwer verletzt worden. Einer der mutmaßlichen Täter hat nun ein Teilgeständnis abgelegt.