Saale-Orla-Kreis Erste Ruhe-Insel am Thüringer Meer fertig

In Harra, einem Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig im Saale-Orla-Kreis, ist am Montag die erste von 20 geplanten Ruhe-Inseln am Thüringer Meer eröffnet worden. Sie liegt am Ufer des Bleilochstausees neben der Saalebrücke und einer Bootsanlegestelle und soll künftig Anlaufpunkt für Wanderer und Radfahrer sein.