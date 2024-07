In Ranis im Saale-Orla-Kreis jätet in dieser Saison wieder ein autonomer Roboter Unkraut auf den Feldern. Nach Angaben des Geschäftsführers der Agrarprodukte Ludwigshof eG, Gunnar Jungmichel, wird der Roboter bereits im zweiten Jahr in Folge unter anderem auf Pfefferminzfeldern eingesetzt.