In Thüringen soll es in immer mehr Orten digitale Einkaufsläden geben, die 24 Stunden geöffnet haben und ohne Personal funktionieren, gerade auch in ländliche Regionen. Wie zum Beispiel der Mühlhäusener Ortsteil Grabe. Nun gibt es einen solchen Shop auch einen in Saalburg-Ebersdorf. Seit 2016 hatte es in Saalburg keinen Einkaufsmarkt mehr gegeben.