Saale-Orla-Kreis Keine ganztägige Ausgangsbeschränkung trotz hoher Inzidenz

Der Saale-Orla-Kreis plant trotz des hohen Inzidenzwertes von mehr als 500 keine ganztägigen Ausgangsbeschränkungen. Aus Sicht von Landrat Thomas Fügmann (CDU) sind sie nicht verhältnismäßig und helfen nicht weiter. Solche Einschränkungen würden für Frust in der Bevölkerung sorgen, aber das Infektionsrisiko nicht senken, so Fügmann. Dafür gäbe es zu viele Ausnahmeregeln.

Laut Fügmann gibt es genügend Mittel, mit denen die Pandemie eingedämmt werden kann. Er appellierte erneut an die Menschen des Landkreises, die Regeln wie Mindestabstand, Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften auch im privaten Bereich einzuhalten. Das sei nicht unzumutbar, sondern einfach und leicht umzusetzen.

Im Saale-Orla-Kreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit dem Wochenende bei mehr als 500. Laut Gesundheitsamtsleiter Torsten Bossert hängt der hohe Wert mit einem Rückstau von nicht abgearbeiteten neuen Corona-Fällen zusammen. Laut Bossert war das Gesundheitsamt in den vergangenen Wochen nicht mehr voll funktionsfähig. Unter den 50 Mitarbeitern habe es mehrere Krankheits- und Quarantänefälle gegeben. Viele würden seit November sieben Tage die Woche arbeiten und seien jetzt an ihrer Belastungsgrenze, so Bossert. Zahlreiche Mitarbeiter könnten schlicht einfach nicht mehr.