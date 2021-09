"Strip Till" Ostthüringer Landwirte testen bodenschonendes Saat-Verfahren

Zwei Landwirte im Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Greiz beteiligen sich an einem Pilotprojekt für ein besonders bodenschonendes Saatverfahren. Wie die Landwirte René Kolbe aus Zeulenroda-Triebes und Klaus Ammon aus Dittersdorf sagten, werden die Betriebe ihr Saatgut in den nächsten drei Jahren auf einer jeweils hundert Hektar großen Fläche nach dem neuen Verfahren "Strip Till" ausbringen.

Dabei wird die Saat in Streifen ausgebracht. So werde der Boden weniger bearbeitet, bleibe widerstandsfähiger und könne Wasser besser speichern, so Kolbe. Die Landwirte wollen so umweltschonender Arbeiten. Unter anderem könnten sie damit Kosten für Diesel sparen und weniger CO2 verbrauchen.