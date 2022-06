Jessica Wesotowski steht im Erdgeschoss ihres Reihenhauses in Pößneck. Seit Kurzem ist hier fast nichts mehr so, wie es war. In einem kleinen Raum wurden Wände, Stufen und Fußboden entfernt. Ein Bad mit ebenerdiger Dusche soll hier rein. Alles soll barrierefrei sein. "Für Sven, wenn er nach Hause kommt, mit dem Rollstuhl", sagt sie. "Und er sich irgendwann wieder selbst helfen kann. Mein Mann ist 38."

Die größte Hürde dafür liegt im Moment um die Ecke: Es ist die Treppe im Flur, die nach oben führt zu den Wohnräumen im ersten und zweiten Stock. Wie kommt Sven mit dem Rollstuhl überhaupt hoch? Weil das Treppenhaus zu schmal ist, bleibt nur, sagt Jessica, einen Fahrstuhl einbauen. Der soll von der Garage im Erdgeschoss nach oben führen. Dazu hat sie die Garage umgebaut.

Kein einfacher Schritt, sagt sie. "Denn damit nehme ich meinem Mann eigentlich sein Liebstes." Die Garage hat Sven auch als Werkstatt genutzt - für sein Hobby, den Motorsport. Das sei Svens Leben, sagt Jessica. "Ich hoffe, er kann mir das irgendwann verzeihen."

Benzin im Blut: Jessica und Sven sind regelmäßig erfolgreich bei der Thüringen Rallye mitgefahren. Jetzt geht es um vermeintlich ganz einfache Dinge, etwa um den Weg in den ersten und zweiten Stock. Hier die Tür zum Flur, der zu schmal für einen Rollstuhllift ist. Bildrechte: MDR/ Stefanie Reinhardt

"Motorsport ist unser Familienleben"

Sven Wesotowski (38) hat schon als Kind mit dem Rennsport angefangen. Sein Verein: der MSC Pößneck. Dort fuhr er zuerst Kart. Später fing er mit dem Rallye-Sport an. Sein erster Rennwagen - ein gelber Opel Kadett GSI. Für ihn suchte Sven noch einen Teamkollegen. In Jessica fand er nicht nur die Liebe fürs Leben, sondern auch seine Beifahrerin. Sven steckte sie mit seiner Liebe für den Rennsport an. 16 Jahre ist das her. Dazwischen haben sie geheiratet.

In ihrer Freizeit fuhren sie viele Rennen. Ein Dutzend Pokale erinnert daran. "Motorsport ist unser Familienleben", sagt die 36-Jährige. "Wir haben Benzin im Blut." Damit aufgehört hätten sie nie. Auch nicht, als die Kinder kamen. "Natürlich sind wir mit einem Gang weniger gefahren. Aber wir sind gefahren", sagt sie. Ihre Kinder - Colin (12) und July (9) - sind mit dem Motorsport aufgewachsen. Sie fahren schon selbst Gokart.

Jessica hält inne. "Das ist, was Sven jetzt genommen wird. Das ist natürlich ganz schwer." Die Tränen steigen in die Augen. "Was einmal läuft, hört auch wieder auf", macht sie sich Mut und lacht. Ihren Humor will sie trotz allem nicht verlieren.

Fliesen für den Umbau und Erinnerungen an der Wand: Jessica Wesotowski möchte, dass Sven wieder nach Hause kommen kann. Bildrechte: MDR/ Stefanie Reinhardt

Zwei Schlaganfälle nacheinander

Rückblick: Es ist April, kurz vor Ostern, als sich ihr Leben komplett verändert. Sven hat immer wieder starke Kopfschmerzen. Schon seit einem Jahr ging es ihm schlecht. Ihren Urlaub an der Ostsee hatte die Familie deshalb um ein paar Tage verschoben. Sie entschieden sich dann aber doch, noch loszufahren. "Oben geht es mir meistens besser, das Meer macht es leichter", hatte Sven noch zu ihr gesagt.