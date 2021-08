Die Kamille-Ernte in Thüringen ist in diesem Jahr schlechter ausgefallen als erwartet. In den beiden Ostthüringer Anbaugebieten für Kamille im Saale-Orla-Kreis und im Altenburger Land hatten die starken Regenfälle nach Angaben der Heilpflanzen-Bauern Anfang Juli für Ausfälle gesorgt. Der Ertrag von rund 320 Kilogramm je Hektar sei durchschnittlich. Thüringens Heilpflanzen-Bauern hatten mit 450 Kilogramm Trockenware je Hektar gerechnet.