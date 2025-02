Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der A9 einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach geschah der Unfall am Abend in Fahrtrichtung Berlin nahe Schleiz. Der 46-Jährige kam mit seinem Auto auf der linken Spur aus noch ungeklärter Ursache ohne eingeschaltetes Licht zum Stehen. Ein 50-jähriger Autofahrer versuchte auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem stehenden Auto. Insgesamt drei Menschen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Bildrechte: Autobahnpolizeiinspektion