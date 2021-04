Corona-Zahlen Saale-Orla-Kreis bundesweit am stärksten von Corona-Pandemie betroffen

Der Saale-Orla-Kreis ist derzeit der bundesweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Landkreis. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Inzidenzwert am Dienstag bei 517 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Wie ein Sprecher des Landratsamtes MDR THÜRINGEN sagte, wurden am Dienstag 107 neue Corona-Fälle gemeldet.