Der Schock über das Aus für die Sternbach-Klinik in Schleiz sitzt tief, auch bei Stadtbrandmeister Ronny Hofmann. Er fürchtet negative Folgen für den Einsatz der Rettungsdienste in der Region und hat deshalb einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten und den Landrat geschrieben. "Die Fahrzeiten verlängern sich", sagt Hofmann. "Deshalb brauchen wir in Schleiz und Bad Lobenstein jeweils einen Rettungswagen mehr."