200 Mitarbeiter betroffen Krankenhaus in Schleiz wird geschlossen

14. August 2024, 21:12 Uhr

Ende August schließt die Sternbach-Klinik in Schleiz im Saale-Orla-Kreis. Rund 200 Angestellte sind betroffen. Neue Patienten werden nicht mehr aufgenommen. Die Defizite gingen in die Millionen. Derzeit befinden sich mehrere Kliniken in Thüringen in finanziellen Schwierigkeiten.