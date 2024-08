Aus dem Schleizer Krankenhaus (Saale-Orla-Kreis) wird keine Flüchtlingsunterkunft. Das teilte Landrat Christian Herrgott (CDU) am Mittwoch mit und dementierte damit entsprechende Gerüchte in den Sozialen Medien. Diese seien frei erfunden. Der Landkreis werde aus dem Gebäude definitiv keine Unterkunft für Flüchtlinge machen – nicht jetzt und auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Er kenne auch keine Pläne des Landes Thüringen, die in diese Richtung abzielten.