Bildrechte: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Saale-Orla-Kreis Nach Klinik-Schließung: Stadtbrandmeister sieht medizinische Versorgung in Gefahr

15. August 2024, 18:10 Uhr

Nach dem Aus der Sternbach-Klinik in Schleiz sieht Stadtbrandmeister Hofmann die medizinische Versorgung in Schleiz, Bad Lobenstein und Zeulenroda in Gefahr. In einem offenen Brief wendet er sich an die Politik und fordert etwa einen zweiten Rettungswagen und Notarzt.